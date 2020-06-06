ABD'den sonra Brezilya da Dünya Sağlık Örgütü'nden çekilmeyi planlıyor

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Dünya Sağlık Örgütü, Güney Amerika ülkelerini yeni tip Koronavirüs'ün yayılma hızını düşürmeden kısıtlamaları kaldırmama konusunda uyardıktan sonra Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ülkesini Birleşmiş Milletler kurumundan ayırma tehditinde bulundu.

Pandemiye karşı alınan önlemlerin gevşetilmesi taraftarı olduğunu sıklıkla vurgulayan Bolsonaro dün gazetecilere yaptığı açıklamalarda, "Size şimdiden söyleyeyim; ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nden ayrıldı ve biz de gelecek için bu ihtimalin üzerinde duruyoruz" dedi.

Bolsonaro, " Ya Dünya Sağlık Örgütü partizan bir siyasi örgüt olmayı bırakır, ya da biz de ayrılırız" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay DSÖ'nün Çin'in kuklası haline geldiğini söylemiş ve kurumdan ayrılma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Dünyada en çok Koronavirüs vakası görülen ikinci ülke haline gelen Brezilya'da şu ana kadar 646 bin vaka tespit edildi ve 35 binden fazla ölüm yaşandı.