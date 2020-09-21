ABD’den Sevilla Haritası açıklaması: Hukuki bir öneme sahip olduğunu düşünmüyoruz

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilimde son dönemde en çok tartışılan terimlerden Sevilla Haritası konusunda ABDi'nin Türkiye Büyükelçiliği Twitter üzerinden açıklama yaptı.

İngilizce ve Türkçe yapılan açıklamada haritanın hukuki bir statüye sahip olmadığının altını çizen büyükelçilik, Avrupa Birliği'nin de bu haritayı hukuki bir bağlayıcılığı olan bir belge olarak görmediğini belirtti.

İki ülkeye de en kısa sürede yeniden görüşmelere başlaması çağrısında bulunan mesajda ABD'nin "iyi niyetli diyalog ve müzakere" anlayışını "şiddetle" desteklediği belirtildi.

Büyükelçilik'ten yapılan açıklama şöyle:

"Amerika Birleşik devletleri, prensip gereği, diğer devletlerin deniz yetki alanlarıyla ilgili ihtilaflarda herhangi bir pozisyon almamaktadır. Sevilla Haritası'nın "hukuki statüsü" hususunda, Amerika Birleşik Devletleri, Sevilla Haritası'nın hukuki bir öneme sahip olduğunu düşünmemektedir. Avrupa Birliği'nin de Sevilla Haritası'nı hukuki bağlayıcılığı olan bir belge olarak değerlendirmediğini görmekteyiz.

Deniz yetki alanları, uluslararası hukuka dayalı olarak, ilgili devletler arasında varılan mutabakatlarla karara bağlanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri, iyi niyetli diyalog ve müzakere anlayışını şiddetle desteklemekte ve Türkiye ve Yunanistan'ı, istikşafî görüşmeleri en kısa süre içinde yeniden başlatmaya teşvik etmektedir."

Sevilla Haritası nedir?

İspanya’nın Sevilla Üniversitesi'nden Profesör Juan Luis Suarez de Vivero tarafından hazırlanan haritada, Güney Kıbrıs'ın ilan ettiği "münhasır ekonomik bölge"nin sınırları AB'nin resmi sınırları olarak kabul ediliyor.

Yunanistan'ın haritada gösterilen kıta sahanlığı Türkiye'nin hak iddia ettiği bölgeyle çakışıyor.

Harita büyük ölçüde Yunanistan’ın tezlerine uygun şekilde hazırlanırken Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki yetki alanı yalnızca Antalya Körfezi açıklarında küçük bir alan olarak gösteriliyor.

Geçen hafta bu konu hakkında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Sevilla haritasından "vazgeçmemesi" ve Türkiye kıta sahanlığına "saygı göstermemesi" durumunda iki ülke arasındaki gerginliğin "bitmeyeceğinin" altını çizmişti.