ABD'den Rusya'ya Kazakistan uyarısı: Kurumların devralınmasına zemin hazırlayabilecek her türlü eylemi takip ediyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Kazakistan'a gönderilen Rus askerlerinin olası insan hakları ihlallerini ve Kazakistan'da kurumların devralınmasına zemin hazırlayacak her türlü eylemi yakından izledikleri uyarısında bulundu.

Euronews'in haberine göre sözcü Ned Price, "Amerika Birleşik Devletleri ve tüm dünya olası bir insan hakları ihlalini yakından izliyor. Ayrıca Kazakistan'da kurumların devralınmasına zemin hazırlayabilecek her türlü eylemi takip ediyoruz. " dedi.

Tokayev'in talebiyle binlerce asker geldi

Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev'in talebi üzerine Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü, perşembe günü Kazakistan'a binlerce asker gönderdi.

Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün Kazakistan'a asker konuşlandırmasıyla ilgili konuşan Ned Price "Barışçıl bir çözümü desteklemek için insan haklarına saygı duymaya çağırıyoruz. Kazakistan hükümetinin ekonomik ve siyasi nitelikteki sorunlara bir çözüm için yanıt verebileceğini umuyoruz." dedi.

Perşembe günü, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de Kazak mevkidaşı Muhtar Tileuberdi ile Kazakistan'daki durumu görüşmüştü.

Kazakistan'da son durum

Kazakistan polisi, ülkede üç gündür devam eden protestolarda onlarca göstericinin öldürüldüğünü açıkladı. Polis sözcüsü Saltanat Azirbek, Almatı'da gece boyunca "devlet binalarına saldırı girişimi" olduğunu ve "onlarca kişinin etkisiz hale getirildiğini" söyledi.

İçişleri Bakanlığı, hükümet binaları ateşe verildiği gösteriler sırasında en az sekiz kolluk görevlisinin öldüğünü ve 2 binden fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Perşembe gününden itibaren yüzlerce göstericinin bulunduğu kentin ana meydanına çok sayıda zırhlı personel taşıyıcı ve askeri birlik sevkedildi. Görgü tanıları güvenlik güçlerinin meydana girişi sırasında silah seslerinin duyulduğunu aktardı.

Devlet televizyonu, Kazakistan Ulusal Bankası'nın tüm finans kurumlarını askıya almaya karar verdiğini bildirdi. Ülkede internet erişimi büyük oranda kapatıldı.