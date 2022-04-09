ABD'den Rusya ve müttefiki Belarus'a yeni yaptırımlar

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin, Rusya ve Belarus ile normal ticari ilişkilerini askıya almasını öngören yasa tasarısını onayladı. Yasa, ABD ile bu ülkeler arasındaki tüm ticari aktivitelerin önemli ölçüde zorlaşmasına imkân tanıyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlayan işgal girişimi, Moskova yönetimine ağır yaptırım kararları alınmasına neden olmuştu. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'ya ve müttefiki Belarus'a karşı ağır yaptırımları devreye sokmuş ve bu ülkelerle ikili ilişkileri askıya almıştı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı üzerine bu ülkeyle normal ticari ilişkileri askıya alma kararının ardından Kongre'de hazırlanan ve onaylanan tasarı nihai onay için tekrar Biden'ın önüne geldi.

Temsilciler Meclisinde 17 Mart'ta, Senato'da 7 Nisan'da kabul edilen tasarı, Biden'ın da imzasıyla yasalaştı.

Rusya "en ayrıcalıklı ülkeler" listesinden çıkarıldı

Yasa, ABD'nin, Rusya ve Belarus'a çok daha yüksek gümrük vergisi koymasına, birçok ürünün ihracat ve ithalatına yasak getirmesine ve ABD ile bu ülkeler arasındaki tüm ticari aktivitelerin önemli ölçüde zorlaşmasına imkan tanıyor.

Biden, geçen ay Ukrayna savaşından dolayı Rusya'nın artık "en ayrıcalıklı ülkeler" listesinden çıkarıldığını ve bu ülkeyle "normal ticari ilişkileri" askıya aldıklarını duyurmuştu.