ABD'den Putin'in kararına ilk yanıt: Ayrılıkçı bölgelere yaptırım açıklanacak

Beyaz Saray'dan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararına yanıt geldi.

Beyaz Saray açıklamasında, Hazine ve Dışişleri Bakanları'nın Ukrayna'nın ayrılıkçı bölgelerine yönelik yaptırımları açıklayacağı belirtildi.

Açıklamada "Rusya'dan böyle bir adım bekliyorduk ve hızla cevap vermeye hazırız. ABD Başkanı Biden yakında, Ukrayna'nın 'DNR ve LNR bölgeleriyle' yeni yatırım, ticaret ve finansmanı yasaklayan bir kararname imzalayacak" ifadeleri yer aldı.

Beyaz Saray açıklamasında, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimler için açıklanan yaptırımların, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali karşısında uygulanması planlanan yaptırımlardan farklı olduğu vurgulandı.

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