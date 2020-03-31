ABD'den Maduro'ya 'kenara çekil', Venezuela'ya 'geçici hükûmet kur' çağrısı

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ABD, bir yılı aşkın süredir siyasi krizin sürdüğü Venezuela'da bir geçiş dönemi hükûmeti kurulması için çağrıda bulundu.

Reuters'ın aktardığına göre ABD'nin çağrısı karşılık bulursa, Juan Guaido liderliğindeki muhalefet ve Nicolas Maduro liderliğindeki Sosyalist Parti'nin bazı üyelerinden oluşan geçici bir hükûmet kurulacak. Planda Maduro'ya 'kenara çekilme' çağrısında bulunuluyor.

Britanya merkezli ajansın ulaştığı belgelere göre ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun sunması planlanan "Demokratik Geçiş Planı'nda Maduro ve müttefiklerinin iş birliği yapması durumunda Venezuela'ya uygulanan yaptırımların kaldırılabileceği belirtiliyor. ABD'nin uyguladığı baskı politikası, Venezuela'nın ekonomisini ciddi anlamda kötü etkiliyor.

Plana göre yıl sonunda "demokratik bir seçim" yapılması planlanıyor. ABD'li kaynaklara göre planın bugün sunulması planlanıyordu. Haberde planın ne zaman kamuya sunulacağıyla ilgili bir bilgi verilmedi.

Habere göre ABD, bu planla sosyalist siyasetçilerin Madruo'ya sırtını dönüp, geçiş hükûmetine destek vermesini umuyor. Ancak birçok siyasetçi ABD ile iş birliği yapması durumunda yüksek ihtimalle hükûmetteki görevinden alınacağı için plana destek vermekten çekiniyor.

ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams, Devlet Başkanı Maduro'ya "köşeye çekilme" çağrısı yapan planın ABD lideri Donald Trump tarafından onaylandığını ifade etti.

Abrams, plandaki tonun çok yumuşak olduğuna dikkat çekerek, "Ona ülkeyi terk etme çağrısı yapılmıyor, teoride tekrar aday bile olabilir" dedi.

ABD, geçen hafta Maduro ve birkaç müttefikini "narkotik-terörizm"le suçlamıştı. Maduro bu duruma, "19. yüzyılın ırkçı kovboyları gibi savaşmaya hazır olan devrimcilerin başına ödül koyuyorlar" diyerek tepki göstermişti.

Geçen yıldan beri ağır ekonomik krizin yanı sıra siyasi çalkantılar yaşanan Venezuela'da muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, 23 Ocak'ta kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş, başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı. Çin ve Rusya gibi ülkeler de Maduro hükûmetine askeri destek sunuyor.