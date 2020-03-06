ABD'den Koronavirüs suçlaması: Hastalığa karşı önlem almada geri kalmamızın sebebi Çin

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in Koronavirüs'e dair eksik veriler sunduğunu iddia ederek, bunun ABD'nin hastalığa karşı önlem almasını engellediğini söyledi.

CNBC kanalına konuşan Pompeo, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak seksenden fazla ülkeye yayılan salgının başında Çin tarafından eksik bilgiler verildiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı, "Bu işin başlangıç noktasında elde ettiğimiz bilgiler mükemmel değildi ve bizi meydan okumalarla yüzleştiğimiz bugünkü duruma iterek geride kalmamıza yol açtı" dedi. Pompeo, aşı geliştirmek ve salgını tecrit etmek için gerekli verileri Çin'den elde etmenin 'inanılmaz derecede sinir bozucu ve nafile' çaba olduğunu iddia etti.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Koronavirüs'e karşı mücadelede kullanılmak üzere Temsilciler Meclisi ve Senato tarafından onaylanan 8,3 milyar dolarlık bütçeyi onayladı.

ABD Başkanı Donald Trump, virüsle salgınıyla başa çıkmak için cuma günü federal halk sağlığı kurumlarına ekstra ödenek sağlayan 8,3 milyar dolarlık önlem paketini imzaladı. Devlet ve yerel halk sağlık hizmetleri, hastaneler ve tıp merkezlerine destek sağlayacak olan bu paketle beraber, eyalet ve yerel yönetimlerin virüs tehdidine karşı hazırlıklı hale gelmesi amaçlanıyor.

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümler dünya çapında 3 bin 383 kişiye ulaşırken virüsten etkilenen kişi sayısı 100 bine yaklaştı.