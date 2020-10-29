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Dünya

ABD'den kıtalararası balistik füze testi

Nükleer kapasiteli füzenin seçime günler kala test edilmesi dikkati çekti

29 Ekim 2020 23:00

ABD Hava Kuvvetleri Küresel Taarruz Komutanlığı, nükleer başlık taşıyabilen kıtalararası balistik füze 'Minuteman III'ün dün gece denendiğini bildirdi.

Komutanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kaliforniya Vandenberg Hava Üssü'nde denenen kıtalararası balistik füzesinin nükleer başlık taşımadığı ifade edildi.

Söz konusu denemenin, ABD'nin nükleer gücünün güvenli, etkili ve 21'inci yüzyıl tehditlerini bertaraf edecek durumda olduğunu gösterdiği belirtilen açıklamada, "Kıtalararası balistik füzenin atmosfere dönüş aracı, Kwajalein Adası'na kadar yaklaşık 4 bin 200 mil mesafe kat etti" bilgisi verildi.

Kıtalararası balistik füzeler, atmosferin dışında çıktıktan sonra dünya üzerindeki hedeflerini vurmalarını sağlayan bir atmosfere geri dönüş aracı ile fırlatılıyor.

Öte yandan nükleer kapasiteli füzenin seçime günler kala test edilmesi dikkati çekti.

Komutanlık, sosyal medya hesabından söz konusu fırlatmanın görüntülerini de paylaştı.

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