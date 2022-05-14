ABD'den İsrail polisinin gazeteci Akile'nin cenazesine saldırmasına tepki

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ABD, İsrail askerlerinin öldürdüğü Al Jazeera televizyonunun Filistinli-Amerikalı muhabiri Şirin Ebu Akile'nin cenazesine İsrail güçlerinin saldırmasına tepki gösterdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada; "İsrail polisinin Filistinli Amerikalı Şirin Ebu Akile'nin cenazesine müdahale ettiğini gösteren görüntüler bizi derinden rahatsız etti" dedi.

Blinken, "Her aile, sevdiklerini onurlu ve rahatsız edilmeden toprağa verebilmelidir" dedi.

İsrail polisi, cuma günü Batı Şeria’da Akile’nin cenazesinde tabutu taşıyanlara saldırdı. Cenaze töreninde yaşananlar medya tarafından yayınlandıktan sonra birçok başkentte tepki çekti.

Törende Filistin bayrakları ile yürünmüştü. İsrail; miting ve protestolarda Filistin bayrağını yasaklıyor.

Akile, İsrail'in işgal ettiği bölgelerde yaptığı baskınları takip ederken İsrail askeri tarafından kafasından vurularak öldürüldü. 51 yaşındaki Akile'nin öldürüldüğü anın görüntülerinde üzerinde 'Press' yazan bir çelik yelek ve kask giydiği görülüyor.