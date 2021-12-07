ABD'den İran ve Suriye'ye yeni yaptırımlar

ABD ile İran arasında nükleer anlaşma olarak bilinen Tahran'ın nükleer programına ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na (KOEP) dönüş müzakereleri devam ederken, Washington yönetimi İran ve Suriye'ye yeni yaptırımlar açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran ve Suriye'den 14 kişi ve 4 kuruluşun yaptırım listesine dahil edildiği belirtildi. Yeni yaptırımların hedefinde İran'ın terörle mücadele özel kuvvetleri ve Suriye Hava Kuvvetleri istihbaratı yer alıyor.

"Ciddi insan hakları ihlallerine karışan hükümet yetkilileri hedef alındı"