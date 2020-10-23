ABD'den İran'ın Bağdat Büyükelçisi'ne yaptırım

Sputnik'in haberine göre, Bakanlık'tan yapılan açıklamada, iki üst düzey Hizbullah yetkilisine de yaptırım uygulandığı kaydedildi.

Açıklamada, yaptırım uygulanan Hizbullah yetkilileri Nebil Kauk ve Hasan el-Bağdadi'nin, örgütün Merkez Konseyi üyesi oldukları ifade edildi.

ABD yönetimi, geçen yıl İran Devrim Muhafızları'nı 'terör örgütü' ilan etmişti.