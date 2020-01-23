ABD'den İran'a tehdit: Devrim Muhafızları'nın yeni lideri de Süleymani'yle aynı kaderi paylaşır

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ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, İran Devrim Muhafızları'nın yeni komutanı İsmail Kaani'nin Kasım Süleymani'nin gittiği yoldan giderse onunla "aynı kaderi paylaşacağını" söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın heyetinin bir parçası olarak Davos'taki Dünya Ekonomi Forumu'na giden Hook, Kaani'ye tehditte bulunurken ABD'nin Bağdat'ta Süleymani'yi bir hava saldırısıyla öldürmesinin "İran rejiminin durduramayacağı bir boşluk yarattığını" ifade etti.

Hook, Washington'ın Tahran'a karşı yargılarını İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in söylediklerinin aksine ülkenin yaptıklarının şekillendirdiğini söyledi.