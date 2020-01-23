T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD'den İran'a tehdit: Devrim Muhafızları'nın yeni lideri de Süleymani'yle aynı kaderi paylaşır

23 Ocak 2020 08:41

T24 Dış haberler

ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, İran Devrim Muhafızları'nın yeni komutanı İsmail Kaani'nin Kasım Süleymani'nin gittiği yoldan giderse onunla "aynı kaderi paylaşacağını" söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın heyetinin bir parçası olarak Davos'taki Dünya Ekonomi Forumu'na giden Hook, Kaani'ye tehditte bulunurken ABD'nin Bağdat'ta Süleymani'yi bir hava saldırısıyla öldürmesinin "İran rejiminin durduramayacağı bir boşluk yarattığını" ifade etti.

Hook, Washington'ın Tahran'a karşı yargılarını İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in söylediklerinin aksine ülkenin yaptıklarının şekillendirdiğini söyledi.

ETİKETLER

abddevrim muhafızlarıkaderpaylaışismail kaaniirankasım süleymani
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24