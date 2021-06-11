ABD'den Irak'taki saldırıları ihbar edenlere 3 milyon dolar ödül

ABD, Irak'ta yabancı misyonları hedef alan saldırıları ihbar edene 3 milyon dolar ödül vereceğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı Adalet için Ödül tarafından yapılan açıklamada, Irak'taki misyonlarını hedef alan ve sivillerin içinde saklanan teröristleri ihbar edenlere büyük miktarda para ödülü verileceği bildirildi.

Açıklamada, ABD misyonlarını hedef alan saldırıları veya yapılacak saldırıları ihbar edene 3 milyon dolar ödül verileceği aktarıldı. Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası Bağdat Havalimanına dün 3 drone'la saldırı düzenlenmişti.

Irak'ta İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi ardından, Irak'taki ABD askeri üslerini ve misyonlarını hedef alan saldırılar büyük ölçüde arttı. (İHA)