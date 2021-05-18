ABD'den ihtiyacı olan ülkelere 20 milyon doz aşı gönderme kararı

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ABD Başkanı Joe Biden, parti içinde yükselen sesler ve aktivistlerin çağrılarının ardından haziran ayından yurt dışına 20 milyon doz federal onaylı Koronavirüs aşısı göndereceğini söyledi. Biden daha önce hiç ABD'de kullanılabilecek dozları bağışlamamıştı.

Beyaz Saray'da kısa bir basın toplantısı düzenleyen Biden, "Dünyayı sallamaya devam eden pandemi kontrol altına alınmadan ABD asla güvende olmayacak. Bizi koruyabilecek kadar geniş bir okyanus, büyük bir duvar yok" dedi.

ABD'de vakalar düşer ve aşılanma oranı tırmanırken salgının merkezi Hindistan ve diğer ülkeler haline geldi. İki partiden de diplomatlar, aktivistler ve iş dünyası liderleri Başkan'ı daha çok aşı yardımı yapmaya ikna etmeye çalışıyorlardı. AIDS aktivisti Asia Russell durumu, "aşı apartheidı" olarak nitelendirdi.

Biden bağışlanacak 20 milyon dozun arasında Pfizer, BioNTech, Moderna ve Johnson&Johnson aşıları bulunacağını belirtti. Bu aşıların tamamı ABD'de de kullanılıyor. Biden'ın daha önce gönderileceğini söylediği 60 milyon doz aşı ABD'de kullanım onayı olmayan Astrazeneca idi.

New York Times'a konuşan aktivistler şu ana kadar gönderileceği açıklanan aşı miktarının yeterli olmadığını ifade ettiç.