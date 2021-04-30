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Dünya

ABD'den Hindistan'a seyahat kısıtlaması

Psaki, kısıtlamanın 4 Mayıs'tan itibaren yürürlüğe gireceğini kaydetti

30 Nisan 2021 22:20

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Hindistan'da son dönemde hızla artan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle bu ülkeden ABD'ye seyahatleri kısıtlayacaklarını duyurdu.

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