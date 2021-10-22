T24 LogoT24 Logo
Gündem

ABD’den Halkbank kararı: Yargılama sürecek

Halkbank İran'a yönelik yaptırımları delmesi suçlamasıyla yargılanıyor

22 Ekim 2021 17:37

ABD New York'taki istinaf mahkemesi, Halkbank'ın İran'a yönelik yaptırımları delmesi suçlamasıyla yürütülen davanın sürmesi gerektiğine hükmederek, bankanın avukatlarının başvurusunu reddetti.

Reuters’ta yer alan habere göre, ABD'de Temyiz Mahkemesi, Halkbank'ın talebini reddederek, bankanın yargılanabileceğine hükmetti.

Davanın kaldırılmasını talebi reddedildi

Halkbank, İran’ın ABD yaptırımlarından kaçınmasına yardım etme iddiası ile açılan davanın kaldırılmasını talep etmişti. Talebi reddeden mahkeme Halkbank’ın İran yaptırımlarının ihlali nedeniyle dava edilebileceğine karar verdi.

Mahkeme, yabancı egemen dokunulmazlıklar yasası Halkbank’ı korusa bile, bankaya karşı yapılan suçlamaların ticari aktivite kapsamında olduğuna karar verdi.

halkbankiranyaptırımabddavayargımahkeme
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24