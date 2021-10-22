ABD’den Halkbank kararı: Yargılama sürecek

ABD New York'taki istinaf mahkemesi, Halkbank'ın İran'a yönelik yaptırımları delmesi suçlamasıyla yürütülen davanın sürmesi gerektiğine hükmederek, bankanın avukatlarının başvurusunu reddetti.
Reuters’ta yer alan habere göre, ABD'de Temyiz Mahkemesi, Halkbank'ın talebini reddederek, bankanın yargılanabileceğine hükmetti.
Davanın kaldırılmasını talebi reddedildi
Halkbank, İran’ın ABD yaptırımlarından kaçınmasına yardım etme iddiası ile açılan davanın kaldırılmasını talep etmişti. Talebi reddeden mahkeme Halkbank’ın İran yaptırımlarının ihlali nedeniyle dava edilebileceğine karar verdi.
Mahkeme, yabancı egemen dokunulmazlıklar yasası Halkbank’ı korusa bile, bankaya karşı yapılan suçlamaların ticari aktivite kapsamında olduğuna karar verdi.