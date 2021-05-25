ABD'den Gazze'nin yeniden inşasına destek vaadi

Kudüs'e giden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ateşkesin kalıcı hale gelmesi çabaları kapsamında, İsrail hava bombardımanında yıkılan Gazze'nin yeniden inşasına ülkesinin destek olacağını söyledi. Blinken yardımlardan Hamas'ın faydalanmayacağını belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştükten sonra konuşan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, şiddete yeniden dönülmemesi için ortadaki ağır insanı sorunu halletmek gerektiğini söyledi. Blinken buna karşılık ABD'nin bu desteğinden Gazze'yi yöneten Hamas'ın faydalanmaması için her türlü önlemi alacaklarını da ekledi.

Blinken açıklamasında daha önce Başkan Joe Biden'in yaptığı açıklamalarda da defalarca dile getirilen İsrail'in "kendisini savunma hakkını" da desteklediklerini söyledi.

Şiddete geri dönüşün önlenebilmesi için temelde yatan sorunlara eğilinmesi gerektiğini bildiklerini belirten Blinken, "Bu da Gazze'deki ağır insani durum konusunda kolları sıvamak ve yeniden imara başlamaktan geçiyor" dedi.

Netanyahu da Hamas'ın ateşkesi ihlal etmesi ve İsrail'e saldırması durumunda, bir kez daha yanıtlarının "çok güçlü" olacağı uyarısında bulundu.

İsrail ile Hamas arasında 10 Mayıs'ta başlayan 11 günlük savaşta İsrail'in hava saldırıları sonucunda Gazze Şeridi'nde 66'sı çocuk, 253 Filistinli hayatını kaybetmiş, bin 900'ü aşkın kişi yaralanmıştı. Hamas'ın roket saldırılarında da İsrail'de de biri çocuk 12 kişi ölmüş, 357 kişi yaralanmıştı. Mısır'ın arabuluculuğu ile geçen hafta ateşkes kabul edilmişti.