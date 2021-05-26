ABD'den Gazze için "yeniden imar" atağı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların ardından geçen cuma günü varılan ateşkesin sürdürülmesi için güçlü destek taahhüdünde bulundu.

Kudüs'te İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile bir araya gelen Blinken, görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında, çatışmalarda ağır hasar gören Gazze Şeridi'nin yeniden imarı için kapsamlı yardıma hazır olduklarını belirtti.

Şiddete geri dönüşün önlenebilmesi için temelde yatan sorunlara eğilinmesi gerektiğini bildiklerini belirten Blinken, "Bu da Gazze'deki ağır insani durum konusunda kolları sıvamak ve yeniden imara başlamaktan geçiyor" dedi.

"Hamas yardımlardan faydalanamayacak"

ABD'nin bu konuda uluslararası destek için çabalayacağını, ancak aynı zamanda Gazze'ye yapılacak uluslararası yardımlardan Hamas'ın faydalanmaması için her tür önlemin alınacağını vurgulayan Blinken, "ABD, İsrail'in kendini savunma hakkını tamamıyla desteklemektedir" dedi. Hamas, ABD ve pek çok Batılı ülke tarafından terör örgütü olarak sınıflandırılıyor.

İsrailliler ve Filistinlileri güveni yeniden inşa edebilmek için zorlu bir mücadelenin beklediğini belirten Blinken, "Toplumlar arasında umut, saygı ve güveni tamir edebilmek için önümüzde zorlu bir dönem var. Ancak alternatifini de gördük ve bu nedenle hepimizin, İsrailliler ve Filistinlilerin yaşamlarını iyileştirmek ve barışı korumak için çabalarımızı katlamamız gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Netanyahu da Hamas'ın ateşkesi ihlal etmesi ve İsrail'e saldırması durumunda, bir kez daha yanıtlarının "çok güçlü" olacağı uyarısında bulundu.

"İki devletli çözüm" vurgusu

Blinken pazar günü yaptığı açıklamada, "güvenlik ve barış içinde, onurlu bir yaşamda eşit şekilde yaşayabilmeleri için İsrailliler ile Filistinlilere umut verebilecek tek yolun iki devletli çözüm olduğunu" vurgulamıştı. Başkan Joe Biden da Blinken'ın Ortadoğu ziyaretinin, İsrail'in güvenliğine yönelik güçlü Amerikan taahhüdünün bir kez daha ortaya konması ve Filistinliler ile bağların yeniden kurulması amacı taşıdığını ifade etmişti.

Biden'ın selefi Donald Trump döneminde ABD Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımış, Filistin Özerk Yönetimine yönelik mali yardımları kesmiş ve iki devletli çözüme veda şeklinde yorumlanan bir Ortadoğu Planı sunmuştu.

Sırada Mısır ve Ürdün var

Blinken Netanyahu ile görüşmesi sonrasında Batı Şeria'ya geçerek Filistin Özerk Yönetim Konseyi Başkanı Mahmud Abbas ile de bir araya gelecek. ABD Dışişleri Bakanı bu ziyaretin ardından Mısır ve Ürdün'de temaslarda bulunacak.

İsrail ile Hamas arasında 10 Mayıs'ta başlayan 11 günlük savaşta İsrail'in hava saldırıları sonucunda Gazze Şeridi'nde 66'sı çocuk, 253 Filistinli hayatını kaybetmiş, bin 900'ü aşkın kişi yaralanmıştı. Hamas'ın roket saldırılarında da İsrail'de de biri çocuk 12 kişi ölmüş, 357 kişi yaralanmıştı.