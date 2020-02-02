ABD'den dünyaya Sincan'daki Uygurlar için Çin'e baskı yapma çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Sincan bölgesinde yaşayan Müslüman azınlığa yönelik kamplarda yapılan şiddet dolu uygulamaların durdurulması için uluslararası toplumun Çin'e baskı uygulaması gerektiğini söyledi.

Pompeo, Sincan'de yaşayan Uygurların gördüğü sistematik şiddete ilişkin "İnsan haklarının korunması bir milletin ruhunu tanımlar. Çin Komunist Partisi'nin Sincan'da kamplarda tuttuğu bir milyondan fazla Uygur Müslümanı ve Kazaklar'a uygulanan muameleyi konuştuk" dedi.

Pompeo, ABD'nin tüm ülkeleri Çin'e konuya ilişkin baskı uygulamaya çağırdı. Pompeo, "Tüm ülkelere Çin'den kaçmak isteyenlere güvenli bir sığınak ve iltica olanakları sağlama çağrısı yapıyoruz. İnsan onurunu koruyun" dedi.

Birleşmiş Milletler ve insan hakları örgütleri çoğunluğu Uygur Müslümanları olan yaklaşık 2 milyon insanın 'terör karşıtı kampanya' başlığı altında kötü koşullar altında gözaltında tutulduğunu açıklamıştı. Çin yönetimi ısrarla uygulanan kötü muameleyi reddediyor.