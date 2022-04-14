ABD’den Doğu Akdeniz’de enerji iş birliği mesajı

Kıbrıs’a resmî ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanlığı’nda Enerji Diplomasisinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Laura Lochman Doğu Akdeniz’in enerji potansiyelinin Avrupa’nın ve bölgenin yararına kullanılması konusunda Kıbrıs Haber Ajansı’na (KHA) açıklamalarda bulundu.

Gazete Duvar'dan Nikolaos Stelya'nın haberine göre Türkiye’nin Doğu Akdeniz enerji denklemine eklemlenmesi konusunda ABD’li diplomat "Bizim açımızdan bölgedeki çeşitli oyuncuların enerji güvenliği konularında iş birliği yapmak için birbirleriyle konuşuyor olması muhteşem bir gelişme. Ortakları bu cephede iş birliği içinde bir araya getiren ve ülkeler ve topluluklar arasında faydaların adil paylaşımı için herhangi bir forum, bir tartışma, gelişmelerin olumlu yönde ilerlemesine yardımcı olur" mesajını verdi.

"ABD iş birliği çabalarını destekliyor"

Konuyla ilgili olarak Lochman, "ABD bölgedeki iki veya daha fazla oyuncu arasındaki iş birliği çabalarını destekliyor. Bu iş birliğinin bölge ülkeleri arasında gerçekleşmesi, enerji güvenliğinin, sadece bu bölgede değil, daha geniş Avrupa bölgesinin ekonomisinin güvenliğinin yararınadır" ifadelerini kullandı.

"Rüzgâr ve güneş enerjilerinden yararlanabiliriz"

Lochman, açıklamaları çerçevesinde Türkiye’nin şerh düştüğü 'EastMed' boru hattı projesine mesafeli yaklaştı. "Enerji arzı ve talebi arasındaki dengesizliğe acil çözümlere kesinlikle ihtiyaç var. Bizim perspektifimizden çok uzun, çok derin sularda, pahalı bir boru hattı projesinin hayata geçirilmesi için 5 ila 12 yıla ihtiyaç duyulmaktadır" diyen Laura Lochman, "Enerjiyi piyasalara daha çabuk sokmanız gerekiyorsa, diğer seçeneklerden yararlanmanın daha mantıklı olacağını düşünüyoruz. Ya mevcut altyapı, örneğin Mısır'a kısa ara konektörler yoluyla gaz aktaracağız ve daha sonra LNG'yi Avrupa'ya gönderebilmek için Mısır'daki LNG tesislerinden yararlanacağız ya da elektrik ara bağlantıları devreye sokarak başlangıçta gaz yoluyla enerji üretebilir ve daha sonraki safhalarda elektrik üretmek için rüzgâr ve güneş yenilenebilir enerjilerinden yararlanabiliriz" diye ekledi.

Kıbrıs’ın kendi enerji potansiyeliyle ilgili olaraksa Laura Lochman şunları ifade etti:

"Bu bölge için büyük bir potansiyel var"

"Kıbrıs'taki bu keşiflerin ve potansiyel rezervlerin bazılarının ortaya çıkması ve böylece Kıbrıs gazının bölgesel enerji potansiyeline entegre edilip ticarileştirilmesi için tetikte olmaya devam edeceğiz. İsrail'deki, Mısır'daki ve buradaki rezervlere bakarsanız, bu bölge için büyük bir potansiyel var. Nerede çok fazla bağlantı kurulabileceğini ve bu bölgede geliştirilen gazın sadece bölgeyi beslemekle kalmayıp aynı zamanda Avrupa'ya, özellikle Güneydoğu Avrupa'ya yönlendirilebileceği ve Rus hidrokarbonlarına bağımlılığı hafifletebileceğini görebilecek durumdasınız."

Lochman KHA’ya açıklamaları çerçevesinde Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve ABD arasındaki 3+1 iş birliği mekanizmasına da temas ederek, “Bu çerçevedeki diyaloğa bağlıyız. Bence hepimiz için çok faydalı. Bu nedenle, iş birliğini daha yüksek bir seviyede, çalışma grupları aracılığıyla sürdürmeye kararlıyız" mesajını verdi.