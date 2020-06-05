ABD'den Çin hava yolu şirketlerinin uçuşlarına 'sınırlı' izin

ABD Ulaştırma Bakanlığı, Çin hava yolu şirketlerinin tarifeli ABD uçuşlarına sınırlı olarak izin vereceğini açıkladı.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Çin hava yolu şirketlerinin tarifeli ABD uçuşlarının askıya alınmasına yönelik kararda düzenlemeye gidildiği kaydedilerek, Çin yönetiminin, ABD hava yolu şirketlerinin ülkeye uçuşlarına devam etmesine izin vermemesi üzerine seferlerin askıya alınmasının kararlaştırıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Çin Sivil Havacılık İdaresinin (CAAC), dün ABD hava yolu şirketlerinin haftada bir uçuş gerçekleştirmesine izin verdiği belirtilerek, Çin'in bu kararı üzerine bakanlığın uçuşları askıya alma kararında düzenlemeye gittiği ve Çin hava yolu şirketlerine ABD'ye haftalık 2 sefer düzenleme hakkı tanıdığı ifade edildi.

ABD Ulaştırma Bakanlığı, 3 Haziran'da Çin hava yolu şirketlerinin ABD'ye veya ABD'den olan tarifeli yolcu uçuşlarının 16 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere askıya alınacağını duyurmuştu.

ABD yönetimi, 31 Ocak'ta son 14 günde Çin'de bulunan kişilerin ülkeye girmesini yasaklamış ancak uçuşlara kısıtlama getirmemişti. ABD'li havayolu şirketleri şubat ayında Çin'e yapılan seferlerini gönüllü olarak askıya almıştı ancak Çin'deki havayolu firmaları ABD'ye uçuşlarını devam ettiriyordu. ABD'li Delta ve United havayolları da Çin'e kargo taşıyor.

Trump yönetimi, 22 Mayıs'ta Çin yönetimini ABD'li havayollarının faaliyetlerine devam etmesini imkansız hale getirmekle suçlamıştı. Trump dört Çinli havayolundan uçuş takvimlerini istemişti. Çinli havayolu şirketleri haftada bir tarifeli sefere karşılık birkaç charter uçuşu yapıyor. Bu uçuşlar özellikle Çinli öğrenciler tarafından tercih ediliyor.