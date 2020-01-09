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Dünya

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız

"Süleymani'nin öldürülmesi meşru müdafaaydı"

09 Ocak 2020 07:36

T24 Dış haberler

ABD, Birleşmiş Milletler'e yolladığı mektupta İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin meşru müdafaa olduğunu ve "gerektiği taktirde" ABD'liler ile ülkenin çıkarlarını korumak için gerekli adımları atacaklarını bildirdirirken, Tahran'a da "önkoşulsuz" müzakere çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi'ne gönderilen mektupta ABD'nin büyükelçisi Kelly Craft, "ön koşul olmadan İran ile ciddi olarak müzakere yapmaya hazır olduklarını" ifade etti. Craft, bunu yaparak "İran rejiminin gerilimi tırmandırmasını, uluslararası güvenlik ve barışın tehlikeye atılmasını engellemeyi hedeflediklerini" aktardı. 

Reuters'ın gördüğü mektupta ABD'nin Süleymani'yi öldürmeyi Birleşmiş Milletler Antlaşması 51. maddesini göstererek savunduğu belirtildi. 51. madde bir üyenin saldırıya uğraması durumunda BMGK'ya haber vermesini gerektirirken, üyeye BMGK harekete geçene kadar "meşru müdafaa" hakkı tanıyor.

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