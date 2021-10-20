ABD'den balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore'ye uyarı: Daha fazla provokasyondan kaçının

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, Kuzey Kore tarafından dün iki balistik füze denemesi yapılmasını değerlendirdi.

Söz konusu füze denemesi nedeniyle ilgili Savunma ve Dışişleri Bakanlığı'nın çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Psaki, "Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini kınıyoruz" ifadesini kullandı.

Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerinin, birçok Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararını ihlal ettiğini ve bölgenin güvenliğine tehlike oluşturduğunu belirten Psaki, "Kuzey Kore'yi daha fazla provokasyondan kaçınmaya ve sürdürülebilir bir diyalogda yer almaya davet ediyoruz" dedi.