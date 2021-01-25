ABD'den Avrupa ve 4 ülkeye seyahat yasağı

ABD Başkanı Joe Biden, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Schengen ülkeleri, İngiltere, İrlanda, Brezilya ve Güney Afrika'dan gelen yolculara seyahat kısıtlaması getirdi.

Biden, eski Başkan Donald Trump'ın Covid-19 nedeniyle söz konusu ülkelere uygulanan seyahat yasağının, 26 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere kaldırılması kararını geçersiz kılan bir kararname imzaladı ve önceki listeye Güney Afrika'yı da ekledi.

İmzaladığı kararnamede Biden, "Covid-19'un mutasyonlarını ve hastalığın yayılmaya devam ettiğini göz önüne alarak, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), uluslararası seyahat politikalarını yeniden inceledi. Schengen bölgesi, İngiltere, İrlanda, Brezilya ve Güney Afrika'daki sağlık durumlarının incelenmesinin ardından ABD'ye gelen kişilere yönelik seyahat kısıtlaması uygulanmasına karar verdik" ifadesini kullandı.

Buna göre, kararnamede yer alan ülkelerden seyahat eden ya da son 14 günde bu ülkelerde bulunan ABD vatandaşı olmayan kişiler, ABD'ye kabul edilmeyecek.

Trump, Biden'ın yemin töreninden önce, 18 Ocak'ta imzaladığı kararname ile bu kısıtlamanın 26 Ocak 2021'de kalkacağını belirtmişti.