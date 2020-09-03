ABD'den Afganistan'daki Amerikan güçlerinin savaş suçu işleyip işlemediğini inceleyen Uluslarası Ceza Mahkemesi savcısına yaptırım kararı

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ABD, Amerikan güçlerinin Afganistan'da savaş suçu işleyip işlemediğini inceleyen Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı Fatou Bensouda'ya yaptırım uygulama kararı aldığını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Uluslararası Ceza Mahkemesi Yargı, Tamamlayacılık ve İş Birliği Bölümü Direktörü Phakiso Mochochoko'nun da kara listeye alındığını bildirdi.

Pompeo düzenlediği basın toplantısında, "Bugün bir sonraki adımı atıyoruz, çünkü Uluslararası Ceza Mahkemesi üzücü bir şekilde ABD'lileri hedef almaya devam ediyor" dedi.

Bensouda ve Mochochoko'nun ABD'deki varlıkları dondurulurken bu isimlere aynı zamanda ülkeye seyahat yasağı uygulanacak. Pompeo, bahsi geçen UCM yetkililerine materyal destek sunanlara da yaptırım uygulanabileceğini ifade etti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, karar karşısında çalışanlarının yanında durduğunu ifade ederken yaptırımları "mahkemenin bağımsızlığına müdahale etmek için yapılan bir başka girişim" olarak nitelendirdi.

Birleşmiş Milletler sözcüsü Stephane Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in karardan endişe duyduğunu ifade etti.