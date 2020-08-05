ABD'den 6 yıl sonra ilk üst düzey Tayvan ziyareti: Sağlık Bakanı, Koronavirüs'ü görüşecek

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, Covid-19 pandemisinde iş birliği gündemiyle Tayvan'a ziyarette bulunacağını açıkladı. Azar, 6 yıldır Tayvan'a resmi ziyarette bulunan ilk kabine üyesi olacağını vurguladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, ABD Sağlık Bakanı Azar'ın ekibiyle Tayvan'a yapacağı ziyaretin ABD-Çin gerilimini de arttırması bekleniyor.

Twitter'dan yapacağı ziyarete ilişkin açıklama yapan Azar, şunları yazdı: "Tayvan, Covid-19 pandemisinde ve ondan çok önce de küresel sağlıkta saydamlık ve işbirliği için bir model oldu. ABD Başkanı Trump'ın Tayvan'ın küresel sağlık liderliğini iletmeyi ve özgür ve demokratik toplumların sağlığı korumak için en iyi örnek olduğuna dair ortak inancımızı vurgulamak için sabırsızlanıyorum"

Azar, yapacağı ziyarette Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen ile görüşecek.

Uluslararası hukukta Çin'in vetosu sebebiyle Tayvan bağımsız bir devlet sayılmıyor ve bu yüzden Dünya Sağlık Örgütü üyesi olamıyor. Ancak ABD, Japonya gibi ülkeler, Tayvan'ın 'gözlemci' statüsüyle Dünya Sağlık Örgütü'nde yer alması için talepte bulundu.

ABD Çevre Koruma Ajansı Yöneticisi Gina McCarthy, 2014'te Tayvan'ı ziyaret eden son kabine üyesi olmuştu.