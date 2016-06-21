ABD: Demokratik Suriye Güçleri Menbic’e ilerliyor

ABD, Demokratik Suriye Güçleri’nin kuşatma altına aldıkları IŞİD’in elindeki Menbic kentine doğru ilerlediğini duyurdu.

Menbic Askeri Meclisi’nin 1 Haziran’da IŞİD’e karşı başlattığı Menbic’i kurtarma operasyonu devam ediyor.

ABD Başkanı Barack Obama’nın IŞİD Karşıtı Küresel Koalisyon Özel Temsilcisi Brett McGurk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Demokratik Suriye Güçleri, IŞİD’in son 24 saattir sürdürdüğü karşı saldırıları püskürterek Menbic kentinin sınırlarına doğru ilerliyor. Koalisyon bombardımanı çok sayıda IŞİD birliğini imha etti” dedi.

İMC'de yer alan habere göre, McGurk açıklamasında IŞİD’e karşı harekâtın sonraki aşamasının koordine dildiğini söyledi.

“IŞİD’i yok etme harekatının bir sonraki aşamasının koordinasyonu için geçen üç verimli günün ardından Irak’tan ayrılıyorum. Sonraki durak Kahire.”

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı geçen hafta Menbic güzergahındaki yolların güvenliğinin sağlandığı belirterek operasyonun ilk aşamasının tamamlandığını söylemişti.