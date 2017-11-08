ABD: Demokrat Parti'den seçim zaferleri

ABD'de muhalefetteki Demokrat Parti'nin adayları, Başkan Donald Trump'ın geçen ocakta iktidara gelmesinden bu yana ilk kez yapılan eyalet çapındaki seçimlerde iki önemli zafer kazandı.

Virginia eyaletindeki valilik yarışında, Demokrat aday Ralph Northam, Cumhuriyetçi Ed Gillespie'yi, göç ve Amerikan İç Savaşı heykelleriyle ilgili tartışmalarla geçen kampanyanın ardından girişilen başa baş mücadelede yenmeyi başardı.

New Jersey'de de Phil Murphy, sekiz yıldır görev yapan Vali Chris Christie'yi koltuğundan etti.

Bu arada New York'un Demokrat Partili Belediye Başkanı Bill de Blasio, yeniden seçilmeye başardı.

Virginia'daki seçmenler ayrıca, ilk kez açık trans bir adayı eyalet meclisine seçerek tarih yazdı.

32 yaşındaki gazeteci Danica Roem, Trump yanlısı adayın yerine seçildi.

Rakibi Bob Marshall daha önce kendisini "Virgina'nın baş homofobiği" diye tanımlamıştı.

Northam ve Gillespie yarışta popüler Demokrat Vali Terry McAuliffe'in yerini almaya çalıştı.

Virginia'daki yarış, en başa baş ve en yakından izlenen seçim oldu.