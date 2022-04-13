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Dünya

ABD'deki metro saldırısının şüphelisi yakalandı

Brooklyn metro istasyonuna dün düzenlenen silahlı saldırıda 10'u silahla olmak üzere en az 23 kişi yaralanmıştı

13 Nisan 2022 23:45

ABD’nin New York kentindeki Brooklyn metrosu saldırısının şüphelisi Frank James’in New York’taki East Village bölgesinde polis tarafından yakalandığı bildirildi.

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