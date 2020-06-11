ABD'deki ırkçılık ve polis şiddeti protestoların ardından Amazon, polislerin kullandığı yüz tanıma yazılımını askıya aldı

Amazon, ABD polisi tarafından yaygın olarak kullanılan yüz tanıma yazılımını siyah vatandaş George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi ve ardından başlayan polis şiddeti ve ırkçılık karşıtı protestolar nedeniyle bir yıl süreyle askıya aldı.

Guardian'ın aktardığı habere göre, Amazon’un “Rekognition” adını verdiği yüz tanıma sistemi insan hakları aktivistlerine göre cilt rengi koyu olanların cinsiyetini tanımlamada zorlanıyor. Amazon ise bu konudaki araştırmaların sonuçlarını reddediyor.

Amazon, yüz tanıma yazılımının etik olarak kullanılmasına yönelik düzenlemeler yapılması için girişimlerde bulunduğunu belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada, “Umarız bu bir yıllık karar, Kongre’ye uygun kuralları devreye alması için gerekli zamanı tanır. İhtiyaçları olursa yardım etmeye hazırız” denildi.

Amazon, ABD'de süren Black Lives Matter hareketine desteğini dile getirmiş öte yandan polislerin kullandığı yüz tanıma yazılımını sağladığı için eleştirilerin odağı olmuştu.