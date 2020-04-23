ABD'deki hayvanat bahçesinde 7 büyük kedide daha Koronavirüs tespit edildi

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ABD'de bir kaplanın yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalandığı hayvanat bahçesinde 7 büyük kedide daha virüs tespit edildi.

New York'ta bulunan Bronx Hayvanat Bahçesi'nde bir personelden bulaştığı tahmin edilen Koronavirüs 8 büyük kedide görüldü. Geçen haftalarda bir malaya kaplanında Koronavirüs tespit edilmesinin ardından hastalık semptomları gösteren 3 kaplan ve 3 Afrika aslanında daha Covid-19 testi pozitif çıktı.

Hayvanat bahçesi, Koronavirüs testi yapılan büyük kedilerde öksürük semptomu görüldüğünü açıkladı.Kaplanlardan biri ise semptom göstermediği halde pozitif çıktı. Koronavirüs'e yakalanan kedilerin tedavi sürecinde olduğu ancak durumlarının kötü olmadığı belirtildi.