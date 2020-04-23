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Dünya

ABD'deki hayvanat bahçesinde 7 büyük kedide daha Koronavirüs tespit edildi

Virüsün büyük kedilere semptom göstermeyen bir hayvanat bahçesi personelinden geçtiği tespit edildi

23 Nisan 2020 12:12

T24 Dış haberler

ABD'de bir kaplanın yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalandığı hayvanat bahçesinde 7 büyük kedide daha virüs tespit edildi. 

New York'ta bulunan Bronx Hayvanat Bahçesi'nde bir personelden bulaştığı tahmin edilen Koronavirüs 8 büyük kedide görüldü. Geçen haftalarda bir malaya kaplanında Koronavirüs tespit edilmesinin ardından hastalık semptomları gösteren 3 kaplan ve 3 Afrika aslanında daha Covid-19 testi pozitif çıktı. 

Hayvanat bahçesi, Koronavirüs testi yapılan büyük kedilerde öksürük semptomu görüldüğünü açıkladı.Kaplanlardan biri ise semptom göstermediği halde pozitif çıktı. Koronavirüs'e yakalanan kedilerin tedavi sürecinde olduğu ancak durumlarının kötü olmadığı belirtildi. 

Hayvanat bahçesi Mart ortasından beri kapalıydı. 

 

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