ABD'deki Halkbank duruşması ertelendi

ABD'de Halkbank aleyhine İran'a karşı yaptırımların delinmesi ve dolandırıcılığın da bulunduğu 6 ayrı suçtan dolayı açılan davanın bugün yapılacak olan duruşması ertelendi.

Amerika'nın Sesi'nin haberine göre; Halkbank’ın avukatlarından Andrew C. Hruska, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’ne hafta sonu yaptığı başvuruda daha önce duruşmaya katılmaları için müvekkillerinin kendilerine yetki vermesine rağmen Türk hukukuna göre bu yetkinin yönetim kurulu kararıyla olması gerektiğini kaydederek duruşmaya tam yetkili olarak katılabilmeleri için yönetim kurulu kararı gerektiğini belirtti.



Avukat Hruska mahkemeye sunduğu dilekçede, Halkbank Yönetim Kurulu’nun 27 Mart’ta toplanacağını ve Türk hukukuna göre ABD’de duruşmalara katılmaları için yönetim kurulundan tam yetki belgesi alabileceklerini belirterek, bugün yapılacağı açıklanan duruşmanın 31 Mart tarihine ertelenmesini talep etti.



Halkbank avukatı Hruska’nın dilekçesini değerlendiren yargıç Richard Berman, talebi kabul edip duruşmanın 31 Mart tarihinde sabah 9.30’da yapılmasına karar verdi.



31 Mart’ta yapılacak duruşmada Halkbank’ı King & Spalding hukuk firmasına bağlı avukatlar Andrew Hruska, William Johnson ve Jacob Gerber savunacak.