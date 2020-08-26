ABD'de yüz yüze eğitime başlayan üniversitede 500'ün üzerinde Covid-19 vakası çıktı

ABD'nin Alabama Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, üniversitede kampüs içi eğitimin başladığı 19 Ağustos'tan bu yana, öğrenci, öğretim görevlisi ve bazı memurlardan oluşan toplam 531 kişinin Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Okul yönetimi, söz konusu rakamın sadece okulun yüz yüze eğitime başladığı ilk hafta içinde görülen vakaları kapsadığının altı çizildi. Eyaletin en kalabalık eğitim kurumu olan Alabama Üniversitesi'nin 3 ayrı kampüsünde 38 binden fazla öğrenci bulunuyor.

ABD'de daha önce de kampüs içi eğitime başlayan Kuzey Karolina ve Notre Dame üniversitelerinde de Covid-19 vakalarının öğrenciler arasında hızla arttığı görülmüş, iki üniversite de çevrimiçi eğitime geri dönme kararı almak zorunda kalmıştı.