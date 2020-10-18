ABD'de yüz yüze eğitime başlayan bir üniversitede 17 Ağustos'tan bu yana 800'e yakın pozitif Koronavirüs vakası çıktı

ABD'nin New York eyaletinde bir devlet üniversitesinde dönemin başlamasının ardından yüzlerce öğrencinin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Okulda Covid-19 salgını sürerken okul başkanı istifa etti.

CNN'de yer alan habere göre, New York Devlet Üniversitesi'nde geçici başkan görevine getirilen Jim Malatras, görevi bırakan başkanın "başka seçenekleri değerlendirmek için ayrıldığını" söyledi. Ancak okul, başkanın okulda çıkan Koronavirüs krizi sırasında değil, daha önce istifa ettiğini belirtti.

Okulda 17 Ağustos'ta başlayan derslerden bu yana 712 öğrencinin Koronavirüs testi pozitif çıktı. Okul, artan vakaların ardından yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime döndü.