ABD'de Yüksek Mahkeme'nin taslak kürtaj kararı dünya basınında: "Derin siyasi değişim sinyali veriyor"

T24 Dış Haberler

ABD'de kürtaj hakkının yasal dayanağını oluşturan mahkeme kararının, Yüksek Mahkeme yargıçları tarafından bozulması yönünde çoğunluk görüşü oluştuğu yönündeki belge doğrulanırken çok sayıda kadın Yüksek Mahkeme önünde ve çeşitli şehirlerde protesto düzenledi. Kürtaj hakkını koruyan yasanın bozulmasına ilişkin yargıçların çoğunluk görüşü, ABD’de siyasi ve sosyal kutuplaşmanın ortaya çıktığı bir tartışmaya neden oldu. Dünya basınının gündeminde ilk olarak Politico’nun paylaştığı sızan taslak ve taslağa ilişkin tepkiler geniş yer tuttu.

ABD'nin en yüksek yargı organında toplam 9 yargıç bulunuyor. Bunların 6'sı Cumhuriyetçi başkanlar tarafından atandı. Eğer Mahkeme sızan şekilde karar alırsa, kürtaj ABD eyaletlerinin yarısında yasaklanabilir.

04 Mayıs 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The New York Times | Taslak kürtaj kararı derin siyasi değişim sinyali veriyor

The Washington Post | Roe v. Wade kararının bozulması ara seçimleri alt üst edebilir

The Wall Street Journal | Mahkemeden sızan belge kürtaj mücadelesini canlandırdı

The Financial Times | Sızan taslak ABD’deki kürtaj çatışmasını körükledi

The Guardian | Biden: Sızan kürtaj karşıtı karar sivil hakları tehdit ediyor

The Independent | ABD genelinde Yüksek Mahkeme’nin kürtaj hakları tehdidine tepki

Liberation | ABD’de kürtaj: Kadınlar haklarının sonunda

Al Jazeera | ABD’de kürtaj savunucuları beklenen Yüksek Mahkeme kararıyla mücadele sözü verdi