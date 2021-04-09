ABD'de yetkililer, eski profesyonel Amerikan futbolu oyuncusunun aralarında çocuklar da olan 5 kişiyi öldürdüğünü açıkladı

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ABD'nin Güney Carolina eyaletinde yetkililer, eski profesyonel Amerikan futbolu oyuncusu Phillip Adams'ın 5 kişiyi öldürüp ardından da intihar ettiğini ifade etti.

York Bölgesi Şerifi Kevin Tolson, Adams'ın eyaletin tanınan doktorlarından Dr. Robert Lesslie'nin Rock Hill'deki evinin önünde iki klima teknisyeninin vurup, sonra eve girdiğini ifade etti. Klima teknisyenlerinden biri hayatını kaybetti.

Açıklamaya göre Adams eve girdikten sonra doktoru, eşi Barbara Lesslie'yi ve 5 ile 9 yaşlarındaki torunlarını vurarak öldürdü.

Hayatta kalan klima teknisyeninin ameliyat edildiği; hala yoğun bakımda bir solunum cihazına bağlı olduğu belirtildi.

Adams'ın cesedinin bir kilometre kadar uzakta anne ve babasıyla paylaştığı evin yatak odasında bulunduğu; eski atletin kendini burarak öldürdüğü belirtildi.