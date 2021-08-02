ABD'de yetkililer, aşı hakkında yanlış bilgilerin yayılmasıyla mücadele için 'influencer'larla çalışıyor

T24 Dış Haberler

ABD'de Beyaz Saray ve yerel yetkililer, sosyal medyada aşı ile ilgili yanlış bilgilerin yayılmasıyla mücadele etmek için 'influencer'larla çalışıyor.

New York Times'ın aktardığına göre ABD'de gençler, en az aşı olan yaş grubu konumunda. 18-39 yaş arasındakilerin yarısından azı iki doz aşı oldu. ABD'de yetkililer, influencerlarla yapılan işbirliğinin bu sayıyı artıracağını umuyor.

Beyaz Saray'ın şu ana kadar 50 Twitch yayıncısı, YouTuber ve TikTokçunun yanı sıra 18 yaşındaki pop yıldızı Olivia Rodrigo'yu görevlendirdiği belirtildi.

Yerel yönetimlerin de 5 bin ila 100 bin takipçisi olan, eyalet içinde popüler olan 'yerel influencerlara' aynı şeyi yapmaları için bin dolara para verdiği ifade edildi.

NYT'ye göre bazı sosyal medya fenomenleri, aşı karşıtlarının organize sosyal medya saldırıları nedeniyle sessiz kalmayı tercih etti.