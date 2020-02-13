ABD'de yargıya hükûmet müdahalesi: Adalet Bakanı Barr, Kongre'ye ifade verecek

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ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla tanınan ve 2016'daki seçim kampanyasında görev alan Roger Stone'a savcıların uygun gördüğü hapis cezasına Adalet Bakanlığı'nın yaptığı müdahale sebebiyle Adalet Bakanı William Barr, Kongre'ye ifade verecek.

Trump'ın konu ile ilgili "Adalet yanlış uygulandı" açıklamasının ardından Adalet Bakanlığı'nın savcıların uygun gördüğü "7 ila 9 sene arası hapis cezasının" azaltılması için mahkemeye bildiri göndermesinin yarattığı tartışma ABD'nin gündemine oturdu.

Dün Kongre'nin alt kanadı Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nin yargı komitesi, Barr'ın 31 Mart'ta gerçekleştirilecek duruşmada ifade vermeyi kabul ettiğini duyurdu. Komitenin başkanı Jerry Nadler, Barr'a gönderdiği mektupta kendisine kendisine "Adalet Bakanlığı'ndaki liderliği konusunda ciddi soru işaretleri yaratan" son adımları konusunda sorular sorulacağını belirtti.

Nadler'ın mektubunda, "Görünüşe göre Başkan'ın talimatıyla Stone'a tecrübeli savcılar tarafından uygun görülen cezayı ciddi anlamda düşürmeye çalıştınız" ifadeleri yer aldı.

Trump dün Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Adalet Bakanlığı'na cezayı düşürmek için yaptığı girişim sebebiyle teşekkür etti ancak Stone için af çıkarıp çıkarmayacağıyla ilgili bir değerlendirmede bulunmadı. Trump, "Stone'a çok kötü davrandılar" dedi.

Adalet Bakanlığı'nın müdahalesine tepki olarak davada görev alan savcılar istifa etmişti.

Stone geçen sene adaletin sağlanmasını önleme, Kongre'ye yalan söyleme ve tanık değiştirme gibi suçlamalardan suçlu bulunmuştu.