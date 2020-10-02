ABD'de yaklaşık 20 bin Amazon çalışanı Koronavirüs'e yakalandı

T24 Dış Haberler

Amazon, uzun süredir devam eden baskıların ardından ABD'de yaklaşık 20 bin çalışanının yeni tip Koronavirüs'e yakalandığını duyurdu.

E-ticaret devi pandemi döneminin en kazançlı şirketlerinden biriydi. Pandeminin özellikle ilk aylarında insanlar evden çıkmayı tercih etmeyip sıklıkla e-ticaret siteleri üzerinden alışveriş yapıyordu. Ancak Amazon, hiçbir noktada depolarını kapatmadığı için sıkça eleştirilmiş ve protesto edilmişti.

Amazon, 1.4 milyon çalışanının yaklaşık 20 bininin enfekte olduğunu duyururken, bunun ABD'nin enfeksiyon oranlarının altında olduğunu savundu.

Amazon çalışanlarının en yoğun şekilde enfekte olduğu eyaletin Minnesota olduğu bildirildi. Kuzey eyaletindeki çalışanların yüzde 3.17'si yeni tip Koronavirüs'e yakalandı.