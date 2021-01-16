ABD'de Washington ve eyalet başkentleri olası şiddet olaylarına karşı hazırlanıyor

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ABD'de başkent Washington DC ve eyalet başkentleri, kolluk kuvvetlerinin Trump'ın destekçilerinin şehirlerde eylemler düzenleme planları hakkında uyarılarda bulunmasının ardından potansiyel şiddet olaylarına karşı hazırlık yapıyor.

Ülkenin birçok noktasında 6 Ocak'ta Donald Trump yanlısı protestocuların Kongre binasını basmasının ardından güvenlik önlemleri artırılmıştı. Washington DC'deki Kongre binasının içine Ulusal Muhafız mensupları yerleştirilmişti.

The Guardian'ın aktardığına göre Trump yanlısı eylemleri organize edenler, Twitter ve Facebook yerine daha az bilinen platformları kullanmaya başladı. Biden'ın yemin edeceği 20 Ocak günü için planlanan "Milyon Milis Yürüyüşü"nün tanıtımında, "Trumpçılar 20 Ocak'ta ordu ve başkenti meşgul edecek" denildi.

Uyarılar, Biden'ın yemin günü öncesi planlarında değişiklikler yapmasına yol açtı. Politico'nun aktardığına göre Biden'ın pazar günü yapılması planlanan yemin töreni provası pazartesiye çekildi. Biden, FBI ve Gizli Servisi ile görüştükten sonra Washington'a memleketi Delaware'den trenle gitme kararından da vazgeçti.

Temsilciler Meclisi denetim komitesi, ABD'nin önde gelen 27 seyahat şirketine mektup göndererek yemin töreni öncesi tarama önlemlerini güçlendirmesi çağrısında bulundu.

ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) basına sızan bir notunda "10 Ocak itibariyle elimizdeki bilgilere göre, 16-20 Ocak tarihlerinde 50 eyalet kongresinde silahlı protestolar planlanıyor" denilmişti.