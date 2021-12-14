ABD'de üretici enflasyonu beklentileri aştı

ABD'de üretici fiyatlarında beklentilerin üzerinde artış yaşandı. ABD Çalışma Bakanlığı İşgücü İstatistikleri Bürosu verilerine göre, üretici fiyatları kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 arttı. Piyasa beklentisi bir önceki ay yüzde 0,6 olan artışın yüzde 0,5'e gerileyeceği yönündeydi.

Üretici fiyatlarında yıllık bazda yüzde 9,6 artış yaşandı. Analistler artışın yüzde 9,2 olacağını tahmin ediyorlardı.

Gıda ve enerji fiyatları hariç hesaplanan çekirdek üretici fiyatları aylık yüzde 0,7 yukarı geldi. Çekirdek fiyatlarda artış yıllık yüzde 7,7seviyesine ulaştı. Analistlerin beklentisi aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 7,3 artış olacağı şeklindeydi.

Gıda, enerji ve ticaret hariç üretici fiyatlarında aylık yüzde 0,7 artarken, yıllık bazda yüzde 6,9 artış kaydedildi.

Kişisel tüketim ürünleri üretici fiyatları aylık yüzde 0,9 artış gösterdi.

Gıda fiyatlarında aylık yüzde 0,1 düşüş yaşanırken, enerji fiyatları yüzde 4,8 arttı.