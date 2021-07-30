ABD'de tutukladığı vatandaşa defalarca silahının kabzasıyla vuran polis memuru gözaltına alındı

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ABD'nin Colorado eyaletinde silahsız bir vatandaşa silahının kabasıyla vurup boğazına yapışan, ardından da onu vurmakla tehdit eden polis memuru gözaltına alındı.

Olay yerindeki bir başka polis memuru da duruma müdahale etmediği veya raporlamadığı için gözaltına alındı.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre olay geçen cuma günü meydana geldi. Özel mülke izinsiz girme ihbarı alan polisler, olay yerinde hakkında tutuklama kararı bulunan 3 kişi buldu. Polisin vücut kamerasına göre 2 kişinin kaçmasının ardından John Haubert isimli memur, olay yerinde kalan Kyle Vinson'a saldırdı.

Haubert'in polis memurlarının talebine uyan Vinson'a silahının kabzasıyla defalarca vurduğu, bu sırada da Vinson'ın "yanlış kişiyi yakaladınız" dediği duyuluyor. Haubert, aynı zamanda Vinson'ı öldürmekle tehdit etti.

Kayıtta Vinson'ın suratının kanlar içinde olduğu görülüyor.

Aurora polis şefi, polislerin gözaltına alındığını açıklarken, "Kayıtları izlerken gözlerim doldu ve öfke hissettim. İğrendik, sinirliyiz. Polislik bu değil" dedi.