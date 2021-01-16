ABD'de Trump iktidarında 13. ve son defa bir hükümlü idam edildi

T24 Dış Haberler

ABD'de Donald Trump iktidarında 13. ve son defa bir hükümlü idam edildi.

48 yaşındaki Dustin Higgs, Indiana eyaletindeki Terre Haute'de ölümcül doz ile idam edildi. Higgs, 2001 yılında bir tabiatı koruma alanında üç kadının kaçırılıp öldürülmesinden suçlu bulunmuş ve idam cezasına çarptırılmıştı.

Reuters'ın aktardığına göre Higgs ve suç ortağı Willie Haynes, üç kadını evine götürmeyi teklif etmiş ancak daha sonra onları Patuxent Araştırma Koruma Alanı'na götürmüştü. Savcılara göre burada Higgs, Haynes'e bir silah verip kadınları vurmasını söyledi. Haynes, tetiği kendisinin çektiğini itiraf ettikten sonra ayrı bir davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Higgs'in avukatları Haynes'e müebbet hapis cezası verilirken kendi müvekkillerine idam cezası verilmesinin "keyfi ve adaletsiz olduğunu" iddia etmişti.

Hâkim savunmanın bu sözlerine, "Adil bir şekilde yargılandı ve oybirliğiyle juri tarafından işlediği iğrenç suç nedeniyle ölüm cezasına çarptırıldı" şeklinde yanıt verdi.

Trump, geçen temmuz ayında idam cezalarına verilen 17 yıllık araya son vermişti. Joe Biden'ın sözcülerinden biri Demokratların idam cezasına karşı olduğunu ve idam cezasını kaldırmaya çalışacaklarını söyledi.