ABD'de tıp fakültesinden "Covid'le mücadeleye yardım" hediyesi; her öğrenciye 10 bin dolar verildi

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ABD’nin tarihi olarak en büyük siyah tıp okullarından Meharry Medical College’de 956 öğrenciye Covid-19’la mücadeleye yardımcı oldukları için Şükran Günü’nde 10 biner dolar verildi.

The New York Times’da yer alan habere göre, ABD’nin Nashville şehrinde bulunan Meharry Medical College öğrencileri, şehrin Covid-19 test merkezlerinin ve aşı kliniklerinin çalıştırılmasına yardım etti.

Okulun dekanı Dr. James Hildreth, Şükran Günü için Covid çalışmalarına yardım eden tıp fakültesi öğrencilerine 10 biner dolar hediye etti.

Öğrencilere bir video mesaj gönderen Hildreth “Öğrencilerimize, sağlık hizmetlerimizin geleceğine teşekkür etmek istiyorum. Geleceğimiz parlak görünüyor” dedi.

Öğrencilere verilen para, üniversiteler için ayrılan 40 milyar dolarlık federal Koronavirüs ödeneğinden ayrıldı. Okullar, kendilerine verilen bu paranın en az yarısını öğrencilere vermekle yükümlü.