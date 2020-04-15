ABD'de teşvik çeklerinin teslimatı üzerine Trump'ın ismi basılabilsin diye geciktirildi

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ABD'de Hazine Bakanlığı, halka dağıtılacak teşvik çeklerine Donald Trump'ın isminin basılması için emir verdi.

ABD Vergi İdaresi(IRS), yeni teşvik paketi kapsamında milyonlarca Amerikalıya verilecek çeklerin hızlıca ulaştırılması için çaba sarf ediyordu. The Washington Post'un IRS yetkililerinden aktardığına göre tüm çeklere Trump'ın isminin basılması bekleneceği için bu süreç uzayacak.

Daha önce eşi benzeri görülmemiş karara göre önümüzdeki günlerde 70 milyon ABD vatandaşına gönderilecek bin 200 dolarlık çeklerin sol alt köşesinde, "Başkan Donald J. Trump" şeklinde imza yer alacak.

Ülke tarihinde ilk defa bir IRS ödemesinde başkanın ismi yer alacak.

Konuya yakın üç kaynağa göre Trump, Hazine Bakanı Steve Mnuchin'le konuşarak çeklerde kişisel imzasının yer almasını istedi. Ancak ABD Başkanı'nın Hazine Bakanlığı tarafından yapılan ödemelere imza atma yetkisi bulunmadığı için isminin basılmasına karar verildi.