ABD'de Temsilciler Meclisi, Trump'a yönelik azil maddelerini Senato'ya iletti

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ABD'de yasama organı Kongre'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi, eski Başkan Donald Trump'a yönelik azil maddesini üst kanat Senato'ya iletti. Böylece Trump'ın Senato'da yargılanacağı sürecin ilk adımı atılmış oldu.

Bir yıldan biraz daha uzun süre içinde ikinci kez 9 azil süreci yöneticisi duruşmaları başlatmak üzere dosyayı Senato'ya taşıdı.

Baş azil süreci yöneticisi Jamie Raskin, duruşmalarda davacı taraf görevini yapmaya hazır olduklarını söylerken suçlamayı 100 kişilik Senato'ya sesli okudu: "Donald John Trump, ABD devletine yönelik şiddeti körükleyerek yüksek seviyede suç ve kötü davranışa bulaşmıştır".

Demokratlar, Trump'ı destekçilerinin gerçekleştirdiği 6 Ocak Kongre binası baskınını teşvik etmekle suçluyor.

Dosya şimdiden teslim edilse de Senato liderleri Trump'ın yasal ekibinin hazırlanması ve Joe Biden'ın kabine adaylarının onayına devam edilmesi için süreci iki hafta erteleme konusunda anlaşmıştı. Duruşmalar 8 Şubat'ta başlayacak.

Trump'ın azledilmesi için Senato'nun üçte ikisinin eski başkana karşı oy kullanması gerekiyor. Joe Biden, Cumhuriyetçilerin Trump'ı suçlu bulma ihtimalinin çok düşük olduğunu ifade etti.

Trump, görevi bıraktıktan sonra bir Senato duruşmasına çıkan ilk başkan olacak.