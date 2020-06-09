ABD'de Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar'dan polis şiddetine yönelik tasarı

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ABD'nin yasama organı Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar, George Floyd cinayetinden iki hafta sonra polis şiddetini azaltmayı hedefleyen bir yasa tasarısı hazırladı.

Tasarı şiddet kullanan polislerin kimliğini tespit etmeyi, bulmayı ve yargılamayı kolaylaştırmayı hedefliyor.

ABD'de mevcut düzenlemeler polis memurlarının "görevi kötüye kullanma" sebebiyle yargılanmasını engelliyor. Demokratların tasarısı bu düzenlemenin değiştirilmesini öngörüyor.

134 sayfalık tasarı yasalaşırsa kurbanlar, polis memurlarına görevi kötüye kullanma" davası açabilecek, polisin boyun kildi tekniği kullanması yasaklanacak federal güvenlik gücü mensuplarına vücut kameraları takılacak ve ölümcül kuvvet kullanımı kısıtlanacak. Tasarı polis departmanlarına bağımsız incelemeler yapılmasının da önünü açacak.

Demokratlar, tasarıyı 4 Temmuz'da Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda gündeme getirmeyi planlıyor.

Sistematik ırkçılık ve polis şiddetine karşı başlayan eylemlerde protestocular eyaletlerin, polis departmanlarını finanse etmeyi bırakmasını talep ediyor. Tasarıda bu yönde bir madde yer almadı.

Tasarının Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato'dan geçmesi zor gözüküyor. Bu sebeple Demokratlar halkın desteğini alarak Cumhuriyetçilerin üzerinde tasarıyı kabul etmeleri için baskı yaratmaya çalışıyor.

ABD'nin Minneapolis kentinde bir polis memurunun sokak ortasında George Floyd isimli siyah vatandaşı ensesine diziyle baskı uygulamak suretiyle boğarak öldürmesi ve başka memurların cinayete müdahale etmemesinin ardından Minnesota eyaletinde başlayan ve en az 140 farklı şehre yayılan protestolarda binlerce kişi gözaltına alındı.