ABD'de Temsilciler Meclisi, Kaşıkçı cinayeti sebebiyle Suudi Arabistan'a silah satışını sınırlayan tasarıyı geçirdi

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ABD'nin yasama organı Kongre'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi, 2 Ekim 2018'de Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesi sebebiyle Suudi Arabistan'a silah satışını kısıtlayan bir yasa tasarısı geçirdi.

''2021 Suudi Muhalifleri Koruma Yasası'' Temsilciler Meclisi'nde iki partinin de desteğini alarak 350'ye 71'lik çoğunluk ile Senato'ya gönderildi. Senato'nun tasarıyı destekleyip desteklemeyeceği bilinmiyor.

Tasarıyı Kaşıkçı'nın ABD'de yaşadığı bölgeyi temsil eden Demokrat Gerry Connolly kaleme aldı.

Tasarı, Suudi Arabistan'ın muhaliflere baskı yapılmadığını ABD Başkanı kanıtlayamadığı sürece bazı savunma materyallerinin Riyad'a satılmasını önlüyor.

ABD istihbaratının hazırladığı rapor, Kaşıkçı cinayetinin emrini ülkenin de-facto lideri olan Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın verdiğini belirtiyordu.