T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD'de siyah vatandaşı vurarak öldüren polis memuru ve onun şefi istifa etti

14 Nisan 2021 11:27

T24 Dış Haberler

ABD'nin Minnepolis kentinin Brooklyn Center banliyösünde yaptığı trafik çevirmesinde siyah vatandaş Daunte Wright'ı öldüren polis memuru Kim Potter ve onun polis şefi Tim Gannon istifalarını açıkladı.

İstifalar, üzerinde silah bulunmayan Wright'ın vurularak öldürülmesinin ardından iki gün boyunca Brooklyn Center polis merkezinin çevresinde yapılan protestolardan sonra sunuldu. 

Pazartesi yaptığı basın toplantısında Gannon, 26 yıllık polis memuru Potter'ın yanlışlıkla şok tabancası yerine silahını çekerek Wright'ı vurduğunu söylemişti. 

Potter, Brooklyn Center Belediye Başkanı'na gönderdiği mektupta, "İstifamın toplumumuzun, departmanın ve meslektaşlarımın çıkarına olacağına inanıyorum" yazdı. Belediye Başkanı, Gannon'un da istifa ettiğini duyurdu.

abdpolismemuristifaetti
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24