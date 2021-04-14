ABD'de siyah vatandaşı vurarak öldüren polis memuru ve onun şefi istifa etti

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ABD'nin Minnepolis kentinin Brooklyn Center banliyösünde yaptığı trafik çevirmesinde siyah vatandaş Daunte Wright'ı öldüren polis memuru Kim Potter ve onun polis şefi Tim Gannon istifalarını açıkladı.

İstifalar, üzerinde silah bulunmayan Wright'ın vurularak öldürülmesinin ardından iki gün boyunca Brooklyn Center polis merkezinin çevresinde yapılan protestolardan sonra sunuldu.

Pazartesi yaptığı basın toplantısında Gannon, 26 yıllık polis memuru Potter'ın yanlışlıkla şok tabancası yerine silahını çekerek Wright'ı vurduğunu söylemişti.

Potter, Brooklyn Center Belediye Başkanı'na gönderdiği mektupta, "İstifamın toplumumuzun, departmanın ve meslektaşlarımın çıkarına olacağına inanıyorum" yazdı. Belediye Başkanı, Gannon'un da istifa ettiğini duyurdu.