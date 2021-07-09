ABD'de sineklerden taşınan Batı Nil Virüsü tehlikesi: 4 eyalette insanlarda görüldü

ABD’de Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC) verilerine göre en az altı eyalette Batı Nil Virüsü taşıyan sinekler tespit edildi. Dört eyalette bu virüsün insanlara geçtiği belirtildi.

The Hill’de yer alan habere göre, ABD’nin Arizona, Arkansas, Illinois, Iowa, Massachusetts ve New York eyaletilerinde Batı Nil Virüsü taşıyan sinekler bulundu.

Yerel yetkililer, Batı Nil Virüsü’nün bu dönem ilk kez Colorado’da da görüldüğünü açıkladı. Colorado sağlık departmanı, havanın daha sıcak olması ve daha fazla yağmur yağması nedeniyle sineklerin arttığını söyledi.

CDC’ye göre, Arizona, Arkansas ve Illinois ve Iowa’da insanlarda Batı Nil Virüsü vakaları çıktı.

Bir yetkili “Batı Nil Virüsü taşıyan bir sineğin ısırığı ciddi ahastalıklara bazen de ölüme neden olabilir” dedi.

50 yaş ve üzerinin Batı Nil Virüsü’nden daha ağır etkilenebileceği belirtiliyor. Batı Nil Virüsü’nün nörolojik sorunlara, ateş, baş ağrısı, vücut ağrısı, mide bulantısı, ciltte tahriş ve şişmiş lenf bezlerine neden olabileceği belirtildi.